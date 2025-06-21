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        Samsun'da üniversite adaylarını YKS'ye yetiştiren trafik polisleri alkışlandı

        Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:33
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        Samsun'da üniversite adaylarını YKS'ye yetiştiren trafik polisleri alkışlandı
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        Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

        ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

        Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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