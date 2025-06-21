Samsun'da üniversite adaylarını YKS'ye yetiştiren trafik polisleri alkışlandı

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

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