Samsun'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen ve evlerinin balkonuna çıkan biri hamile 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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