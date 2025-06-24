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        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Müze" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:32
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        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Müze" konseri verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.

        SAMDOB tarafından Samsun Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı J. Massenet, S. Cardillo, F. Cilea, G. Bizet, Ernesto De Curtis, A. Dvorak, G. Verdi, Eduardo di Capua ve J. Offenbach'ın eserleri seslendirildi.

        Konserde piyanoda Nano Tsutskiridze'ye soprano Duha Alkan ve tenor Volkan Çelik eşlik etti.

        Tek bölümden oluşan konser 30 dakika sürdü.

        Galeri
        Galeri

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