Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri

Konserde piyanoda Nano Tsutskiridze'ye soprano Duha Alkan ve tenor Volkan Çelik eşlik etti.

SAMDOB tarafından Samsun Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı J. Massenet, S. Cardillo, F. Cilea, G. Bizet, Ernesto De Curtis, A. Dvorak, G. Verdi, Eduardo di Capua ve J. Offenbach'ın eserleri seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.

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