Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı hedefliyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni dönemde Avrupa kupalarına düzenli katılan ve ligin ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni dönemde Avrupa kupalarına düzenli katılan ve ligin ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde iş insanları ile bir araya gelen Bilen, 2024-2025 sezonunda elde edilen tarihi başarının arkasında sponsorların ve iş ortaklarının katkısının büyük rol oynadığını vurguladı.

        Transfer yasağıyla sezona başlayan ve "paraşütsüz düşer" yorumları yapılan takımın Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Bilen, "Türk futbolu adına örnek alınacak bir başarı öyküsü yazdık. Bundan sonra hedefimiz Avrupa kupalarına düzenli katılan, büyük takımlara karşı her zaman direnç gösteren, Süper Lig'in ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak." dedi.

        Samsunspor'un yönetim kadrosunun büyük uyum içinde çalıştığına işaret eden Bilen, "Başarı yolculuğunda yalnız olmadığımızı biliyoruz. Sizler gibi kıymetli sponsorlarımız, loca sahiplerimiz ve çözüm ortaklarımızla kol kola yürümekten büyük gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Temennimiz, gelecek yıl daha fazla gönül dostumuzla bir araya gelmek. Yeni sezonda da aynı inanç, kararlılık ve birliktelikle yol yürümeyi diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Boğa Mahallesi'nde HEM yıl sonu sergisi açıldı
        Vezirköprü Boğa Mahallesi'nde HEM yıl sonu sergisi açıldı
        OMÜ'de yabancı öğrencilerin ebru atölyesi çalışmaları sergilendi
        OMÜ'de yabancı öğrencilerin ebru atölyesi çalışmaları sergilendi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneleyecek
        Samsun'da gençlere KPSS ücreti desteği
        Samsun'da gençlere KPSS ücreti desteği
        Artvin'den Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı
        Artvin'den Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı
        Samsun'da VR teknolojisiyle tarihe sanal yolculuk
        Samsun'da VR teknolojisiyle tarihe sanal yolculuk