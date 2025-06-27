Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1621 sentetik ecza hapı, 359,50 gram sentetik uyuşturucu, 5 kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.
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