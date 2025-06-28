Samsun'da geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş müjdesi verilen Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk müteşebbis heyeti toplantısının Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılmasına, verimliliğin yükseltilmesine ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Samsun'umuzun su ürünleri sektöründe ulaştığı başarıda büyük katkısı bulunan Yakakent, her geçen gün gelişen potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 trol, gırgır balıkçı gemisi ile 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 gemi de bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır. Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır. Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül-15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi, her türlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağından karşılamaktadır. Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkati çeken Türk somonunun da yetiştirildiği 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi yıllık 14 bin 300 tondur."