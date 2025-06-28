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        Samsun'da geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:27
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        Samsun'da geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş müjdesi verilen Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk müteşebbis heyeti toplantısının Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılmasına, verimliliğin yükseltilmesine ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

        "Samsun'umuzun su ürünleri sektöründe ulaştığı başarıda büyük katkısı bulunan Yakakent, her geçen gün gelişen potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 trol, gırgır balıkçı gemisi ile 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 gemi de bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır. Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır. Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül-15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi, her türlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağından karşılamaktadır. Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkati çeken Türk somonunun da yetiştirildiği 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi yıllık 14 bin 300 tondur."

        Sinop'tan Yakakent'e 3 tesisin naklinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu teslerin kapasitesi ise yıllık 9 bin tondur. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı 7 bin 350 ton alabalık ve Türk somonu, 1770 ton levrek olmuştur. 2025 yılında bu rakamların üzerinde üretim olacağı öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı hamsi ve çaça başta olmak üzere diğer türler ile 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'mizin kuruluşuna ve ilimizde faaliyet gösteren OSB'lerimizin gelişimine vermiş oldukları destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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