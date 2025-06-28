Ladik Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli atıldı
Samsun'un Ladik ilçesinde yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.
Deliahmetoğlu Mahallesi'nde kullanılamaz halde olduğu için yıkılan caminin yerine yenisinin yapılacak olması dolayısıyla düzenlenen temel atma törenine Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, Deliahmetoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Aygül ile mahalle sakinleri katıldı.
Kaymakam Özbalta, cami inşaatının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını, açılışının da aynı coşkuyla yapılmasını ümit ettiğini söyledi.
Tören, müftü Menceloğlu'nun dua etmesi ve kesilen kurbanların ardından temele ilk harç atılmasıyla sona erdi.
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