Vezirköprü'de Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi
Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için icazet töreni düzenlendi.
Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için icazet töreni düzenlendi.
Vezirköprü Müftülüğü bünyesinde hafızlık belgesi almaya hak kazanan 34 kadın kursiyer için tören gerçekleştirildi.
Kaymakam Özgür Kaya, törende yaptığı konuşmada, hafızlık gibi kıymetli bir ilmi tamamlayanları tebrik ederek, emeği geçen hocalar ve ailelerine teşekkür etti.
İl Müftüsü Seyfullah Çakır da hafızlık müessesesinin önemine değinerek, Kur'an'ın hayatın merkezinde olması gerektiğini vurguladı.
Törende konuşmaların ardından kursiyerlere icazet belgeleri takdim edildi, Kur'an tilaveti, dua ve hatim duası yapıldı.
Programa İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da katıldı.
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