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        Bafra'da örtü yangını büyümeden söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:56 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:56
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        Bafra'da örtü yangını büyümeden söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki piknik alanında yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, örtü yangınını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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