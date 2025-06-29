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        Samsun'da mevlitte yediklerinden zehirlenen 29 kişi hastaneye başvurdu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:19
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        Samsun'da mevlitte yediklerinden zehirlenen 29 kişi hastaneye başvurdu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu.

        İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), yaklaşık 50 kişilik mevlit programı düzenlemek için ünlü bir mağazadan aldığı malzemelerle yemek yaptı.

        Davetlilere mevlitte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 29 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

        İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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