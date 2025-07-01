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        Vezirköprü Muhtarlar Derneği üyeleri bir araya geldi

        Vezirköprü Muhtarlar Derneği üyeleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:31
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        Vezirköprü Muhtarlar Derneği üyeleri bir araya geldi
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        Vezirköprü Muhtarlar Derneği üyeleri bir araya geldi.

        İlçede bir restoranda düzenlenen programa Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkan Vekili Aslan Yıldırım, Vezirköprü Belediye Meclis Üyesi Recep Aydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Programda muhtarların yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve mahallelerdeki sorunlara çözüm üretilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Sağlam, programa katılanlara teşekkür ederek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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