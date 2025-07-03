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        Samsun'da 1 kişiyi demir sopayla darbeden 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik içesinde 1 kişiyi demir sopayla darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:05
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        Samsun'da 1 kişiyi demir sopayla darbeden 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik içesinde 1 kişiyi demir sopayla darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede K.G. (23) ile A.K. (22) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, C.K. (30) ve Y.K. (22) demir sopayla K.G'yi darbetti.

        Kendi imkanlarıyla hastaneye giden K.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        K.G'nin şikayeti üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

        K.G, polise verdiği ifadede, "İsmini A. olarak bildiği kişinin kendisini kahvehanenin dışına çıkartarak isimlerini bilmediği kişiler tarafından demir sopalarla darbedildiğini" söylediği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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