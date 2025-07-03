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        Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou kente geldi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:12
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        Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou kente geldi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsun'a geldi.

        Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Makoumbou, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile taraftarlar tarafından karşılandı.

        Kırmızı-beyazlı takım formalarını imzalayan Makoumbou, taraftarlarla tezahürat yaptı.

        Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf da çektiren Antoine Makoumbou, daha sonra havalimanından ayrıldı.

        26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giymişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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