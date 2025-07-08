Türk Kızılay Salıpazarı Şubesinden vatandaşlara aşure ikramı

Programa Belediye Başkan Vekili Murat Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fahri Arıcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Salıpazarı Şube Başkanı Emre Yaman ise aşurenin toplumda kaynaşmayı artıran özel anlamı olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür etkinlikler, toplumsal bağları kuvvetlendiren güzel vesilelerdir." ifadesini kullandı.

Beyazıt, "Büyük fedakarlıklarla hazırlanan aşureleri vatandaşlarımıza ikram ederek, onlarla muharrem ayının bolluk ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.