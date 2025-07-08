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        Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 4 zanlı adliyede

        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:07
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        Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 4 zanlı adliyede
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        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili gözaltına alınan Erkan C. (38), B.İ. (25), A.D. (29) ve B.C.P'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

        Öte yandan silahlı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler ile 2 kişi arasında kavga çıkması, ardından silahla ateş edilmesi yer aldı.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki içkili mekanda 6 Temmuz’da gece saatlerinde Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıkmış, Onur N. ile burada bulunan Sezer D.A. silahla yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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