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        Kurye Sefa'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:55
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        Kurye Sefa'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde otomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B. (18), 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, 19 Nisan 2024'te saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Sefa Şerif Efe hayatını kaybetti, gözaltına alınan M.B.'ye ev hapis cezası verildi. İtiraz sonrası M.B.'nin ev hapis cezası kaldırıldı, adli kontrol hükümleri uygulandı.

        ZORLA GETİRME KARARI

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşmanın ilki geçen yıl 24 Eylül'de görüldü. Şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek duruşmaya katılmayan M.B. hakkında zorla getirme kararı verildi ve duruşma ertelendi. Ayrıca mahkeme, trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasını istedi.

        SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU', KURYE 'KUSURSUZ'

        Mahkeme tarafından istenen 'kusur raporu' sonrası Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı, M.B.'nin, araçla seyri sırasında acemi olmasının da etkisiyle yola gereken dikkatini vermediğini, hatalı sollama yaparak karşıdan gelen ve nizami seyreden Sefa Şerif Efe yönetimindeki motosiklete çarptığını ve asli kusurlu olduğunu tespit etti. Raporda; otomobil sürücüsü M.B.'nin 'asli kusurlu', motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ise 'kusursuz' olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

        'ÇOK HIZLI GİDİYORDU'

        10 Nisan'da görülen duruşmada konuşan ve bu sırada otomobilde olan tanık B.A., "Yokuş aşağı inerken M.B.'yi uyardım, çok hızlı gidiyordu. Ama beni dinlemedi, 'Ben usta şoförüm, ne yaptığımı bilirim' dedi" diye konuştu.

        'O GÜN TRAFİĞE İLK KEZ ÇIKMIŞTIM'

        Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan M.B., "Ben seyir halindeyken önümdeki aracı sollamak için şeridin dışına çıktığımda karşıdan gelen motosiklet gözümü aldı ve kaza oldu. O gün trafiğe ilk kez çıkmıştım. Ehliyetim yoktu ve tedirgindim. Tanıkların hız yaptığıma ilişkin söylediklerini kabul etmiyorum. Yol, hız yapmamı engelleyecek kadar kötüydü. Beraatimi talep ederim" dedi.

        CEZADA ARTIRIM VE İNDİRİM

        Mahkeme, tanık ve sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. M.B. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın bilinçli taksir olduğuna kanaat getiren mahkeme, cezayı artırdı. Cezası 5 yıl 4 aya çıkan sanığa, olayın yaşandığında 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim yapıldı. Tutuksuz sanık M.B. 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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