Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi yarışa girdi. İki ekip, İngiliz oyuncu için temaslarını sıkılaştırdı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi için karşı karşıya geldi.
İki ekip, Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters transferi için resmi temaslara başladı.
Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
Öte yandan Osayi Samuel ile 3 yıllık anlaşmaya varsa da son anda oyuncunun 4 yıllık kontrat talebi üzerine bu transferden vazgeçen Beşiktaş ise, Kyle-Walker Peters ile temaslarını sıkılaştırdı.
Beşiktaş, oyuncu için imza parası ve kontrat üzerinde pazarlıklarını sürdürürken transferdeki durumun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.