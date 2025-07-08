Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028 yılında kadar uzatıldığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, iç transfer harekatına başladı.
Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.