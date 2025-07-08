Kız kardeşini öldürüp, başını kesmeye çalıştı! İfadesi ortaya çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün, okullar tatil olunca ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kardeşi Nazife Ateş'i (18) 14 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Ateş (27), tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Ateş ifadesinde, "İçimden bir ses 'Sen şeytansın, sen deccalsın' diye haykırıyordu. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım" dedi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş, Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i, vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı. Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular, olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerine oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.