Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
A.K. (29) ve K.A.M'nin (19) ikametlerinde yapılan aramada 168 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile 17 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
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