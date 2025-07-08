Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        A.K. (29) ve K.A.M'nin (19) ikametlerinde yapılan aramada 168 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda 13 dekar alana alternatif ürün olarak yaban mersini dikildi
        Salıpazarı'nda 13 dekar alana alternatif ürün olarak yaban mersini dikildi
        Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 4 zanlı a...
        Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 4 zanlı a...
        Kurye Sefa'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis
        Kurye Sefa'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis
        Samsun'da hayırsever iş insanı, acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptıracak
        Samsun'da hayırsever iş insanı, acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptıracak
        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada (2)
        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada (2)
        Motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapi...
        Motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapi...