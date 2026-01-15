Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:58
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.


        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramada 268,48 gram uyuşturucu ile 71 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ve 22 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

