Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.





Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramada 268,48 gram uyuşturucu ile 71 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ve 22 kartuş ele geçirildi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.







