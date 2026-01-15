Habertürk
        Yeşilay Havza'da "bağımlılıkla mücadele" semineri verdi

        Samsun'un Havza ilçesinde "Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında "bağımlılıkla mücadele" semineri gerçekleştirildi.

        Giriş: 15.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:20
        AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi ve Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda imzalanan ve 81 ilde düzenlenecek faaliyetleri içeren iş birliği protokolü kapsamında Havza'da Yeşilay Samsun Şubesi ve AK Parti Havza Kadın Kollarınca seminer düzenlendi.

        AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, eğitimin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılını "Bağımsızlık Yılı" ilan etmesinin ardından çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, "Önceliğimiz bağımlılıklarla mücadele. Bu programın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra Güneş bağımlılık, bağımlılık çeşitleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verdi.

        Programda ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, TÜGVA Havza Şube Başkanı Semih Deniz ile vatandaşlar katıldı.



