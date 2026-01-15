Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda "Kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

