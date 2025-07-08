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        Havza Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi

        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde aşure ve lokma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:06
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        Havza Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi
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        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde aşure ve lokma etkinliği gerçekleştirildi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan cemevinde düzenlenen aşure ve lokma etkinliğine, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar ile belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Ayvat, aşurenin İslam aleminde ayrı önemi olduğuna işaret ederek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

        İkiz de bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşandığına dikkati çekerek, "Rabb'im bu birlik ve beraberliğimizi daha nice bin yıllar sürdürsün. Yüce Mevla'm yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul etsin." diye konuştu.

        Kemal Zeybek ise her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu günlerde Allah'tan birlik ve beraberliklerini daim eylemesi temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından aşık Aşır Kaya tarafından okunan ağıtlardan sonra Alevi dedesi Coşkun Kaya dua etti, kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ve 12 imamı temsilen 12 çeşit malzemeden hazırlanan aşure davetlilere dağıtıldı.

        Etkinlik sonrası Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek ile cemevini gezdi.

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