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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:20
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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Adnan Ö. (64) yönetimindeki 55 AOG 840 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan Adnan Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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