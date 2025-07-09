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        Samsun'daki su kayağı merkezi SUKAY adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

        Samsun'da deniz üzerine kurulan kablolu su kayağı merkezi SUKAY, 2025 sezonunun açılmasıyla sporseverlere adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:00
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        Samsun'daki su kayağı merkezi SUKAY adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
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        Samsun'da deniz üzerine kurulan kablolu su kayağı merkezi SUKAY, 2025 sezonunun açılmasıyla sporseverlere adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de suyun ve heyecanın tadını çıkarmak isteyenlere farklı deneyim yaşatan belediye bünyesindeki SUKAY, ziyaretçilerine usta eğitmenler eşliğinde eğitim alma ve spor yapma imkanı sunuyor.

        Bünyesinde 4 profesyonel takım ve 25 sporcu bulunan SUKAY, adrenalin ve eğlence arayan her yaştan ziyaretçiye su kayağı yapma imkanı tanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sporun tüm şehirlilerin hayatında yer alması için projeler geliştirdiklerini, turnuva ve yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

        Samsun'da sporun çok yönlü gelişmesi gerektiği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Doğan, "Su sporlarında SUKAY tesisimiz önemli rol üstleniyor. Tesisimiz hem hemşehrilerimize aktivite imkanı sunuyor hem sporcu yetiştiriyor hem de kazandığı başarılarla bizleri gururlandırıyor. Tesisimiz, farklı illerden de çok sayıda misafiri ağırlıyor. Türkiye'de deniz üzerinde kurulan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıyan SUKAY'a herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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