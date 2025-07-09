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        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açılan davada otomobilin sürücüsü ikinci kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:10
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        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücünün yargılanmasına devam edildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açılan davada otomobilin sürücüsü ikinci kez hakim karşısına çıktı.

        Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.Ç. (28) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun (75) kazadan yaralı kurtulan eşi Gülnaz Bekiroğlu (65), yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan adli tıp raporu dosyaya eklendi.

        Raporda, sürücü K.Ç'nin sevk ve idaresindeki otomobille gündüz vakti meskun mahalde gereken dikkati vermeden ve hız azaltmadan yaya geçidine yaklaştığı, ilk geçiş hakkını bırakmayarak yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücünün asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı, yayalar Halim ve Gülnaz Bekiroğlu'nun ise kusursuz olduğu ifadesine yer verildi.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kaza sırasında sürücü K.Ç'nin 1,25 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        K.Ç'nin savcılıkta alınan, "Olay günü 10.00 -12.00 arasında evde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol alıyorum. Bu sebeple vücudum alışkın. Araç kullanmamda herhangi bir sakınca yok." ifadesi iddianamede yer aldı.

        K.Ç'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, geçen yıl 5 Aralık'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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