GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, 8 Temmuz'da Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ile Sinop'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.

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