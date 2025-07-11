Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, F.K'nin (38) ikametine düzenledikleri operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza hapı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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