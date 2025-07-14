AK Parti Samsun teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve gündemi değerlendirdi.

Köse, kentteki bir restoranda yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Temmuz'da yaptığı "Terörsüz Türkiye" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Türkiye'nin geleceğine dair son derece tarihi önemli gelişmeler yaşandığını belirten Köse, "Yaşamakta olduğumuz tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşanan kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık." dedi.