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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:23
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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
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        SAMSUN-Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü.

        Deltada, Doğanca Mahallesi Liman mevkisinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

        Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 7 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

        Yetkililer, yerleşim yerlerine de yakın olan aynı bölgede sık sık çıkan yangınlarda birçok canlının öldüğüne dikkati çekerek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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