Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Yetkililer, yerleşim yerlerine de yakın olan aynı bölgede sık sık çıkan yangınlarda birçok canlının öldüğüne dikkati çekerek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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