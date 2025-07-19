Ayvacık'ta "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi

Yıldız, bu tür etkinliklerin toplumun bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

Programın sonunda Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Uzun'a konferansa katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Özellikle gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, bağımlılıkla mücadelenin ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Ayvacık Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta, bağımlılığın bireyler üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileriyle ilgili bilgi verdi.

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