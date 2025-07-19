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        Ayvacık'ta "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:29
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        Ayvacık'ta "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Ayvacık Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta, bağımlılığın bireyler üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileriyle ilgili bilgi verdi.

        Özellikle gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, bağımlılıkla mücadelenin ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

        Programın sonunda Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Uzun'a konferansa katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

        Yıldız, bu tür etkinliklerin toplumun bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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