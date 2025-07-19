BBP Genel Başkanı Destici, Samsun İl Teşkilat Toplantısı'nda konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencilerle ilgili iddialar hakkında, "Özellikle CHP'nin başını çektiği belli kesimlerin imam hatip liseleri üzerinden bu tartışmayı sürdürmeleri, hala imam hatiplerin varlığını hazmedemediklerinin sonucudur." dedi.

Destici, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Teşkilat Toplantısı'ndaki konuşmasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Her aday ve öğrencinin istediği sonuca kavuşamayacağını ancak ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini belirten Destici, "Türkiye'nin en iyi, en büyük diye bilinen üniversitelerini bitirip daha sonra hayatlarında, Anadolu tabiriyle dikiş tutturamayanlar olduğu gibi, Türkiye'nin çok ücra köşelerindeki bir üniversiteyi bitirip daha sonra hayatlarını çok düzgün şekilde devam ettiren insanların sayısı çok fazladır. Onun için gençlerimiz asla ümitsizliğe kapılmamalıdır." diye konuştu.

LGS kapsamındaki sınavda tam puan alanlarla ilgili birtakım iddialar ortaya atıldığını dile getiren Destici, şöyle devam etti: