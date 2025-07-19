Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

​​​​​​​Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 34 YN 1301 plakalı otomobil, Hasırcı ile Tatlıcak mahalleleri kavşağında Ş.Y. (82) yönetimindeki 05 BH 077 plakalı otomobille çarpıştı.

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