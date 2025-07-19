Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 34 YN 1301 plakalı otomobil, Hasırcı ile Tatlıcak mahalleleri kavşağında Ş.Y. (82) yönetimindeki 05 BH 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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