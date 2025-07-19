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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:24
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 34 YN 1301 plakalı otomobil, Hasırcı ile Tatlıcak mahalleleri kavşağında Ş.Y. (82) yönetimindeki 05 BH 077 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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