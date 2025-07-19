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        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 00:28 Güncelleme: 19.07.2025 - 00:28
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        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

        Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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