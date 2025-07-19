Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu:

        İLYAS GÜN/VEYSEL ALTUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLYAS GÜN/VEYSEL ALTUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

        Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırmızı-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Drongelen, AA muhabirine, ülkesinde kamp yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollanda'da çok yeşil alan bulunduğuna dikkati çeken Drongelen, "Doğanın ortasında kamp yapıyoruz. Yeşilin hakim olduğu bir ülkedir Hollanda. Hollanda'ya gelenlerin mutlaka Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirleri görmesi gerekir. Ayrıca sahil şeridi de ülkemizin harika. Buraları mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum. Hollanda küçük bir ülke olması nedeniyle her tarafı rahatlıkla gezilebilir." diye konuştu.

        Hollanda'nın bir tarım ülkesi olduğuna da işaret eden Drongelen, "Hollanda'nın peyniri çok meşhurdur. Ben de burada büyüdüğüm için peyniri çok seviyorum. Takım arkadaşlarımın da bu peynirleri tatmasından dolayı sevinçliyim." ifadesini kullandı.

        - "Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum"

        Drongelen, Samsunsporlu taraftarların geçen sezon iç sahada müthiş atmosfer oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Taraftarlarımızın kritik maçlarda oluşturdukları atmosfer, bu maçları kazanmamızda etkili oldu. Deplasmanlarda ise en çok etkilendiğim stadyum atmosferini ise Göztepe deplasmanında yaşadım. Orada da inanılmaz bir atmosfer var. Bu sezon da böyle atmosferler göreceğimiz maçlar olmasını istiyorum, bu futbolu güzel kılıyor."

        Geleceği anlamında çok ileriye bakan bir oyuncu olmadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Bu sezona en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum. Sadece benim göstereceğim performans değil, takım olarak göstereceğimiz performans da önemli. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sene Avrupa'da oynamak önemli bir tecrübe olacak. Bu sezonu da güzel başarılarla tamamlayabilmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

        Drongelen, Paris Saint-Germain'in geçen sezon müthiş bir başarıya imza attığını da sözlerine ekleyerek, "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Pozisyon olarak dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Geçen sezon inanılmaz başarı elde ettiler. Sadece takım olarak değil bireysel olarak da dünyanın en iyi oyuncuları olduklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

        Benzer Haberler

        Paraşütçü gazi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gurunu yaşıyor
        Paraşütçü gazi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gurunu yaşıyor
        Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anıların...
        Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anıların...
        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu
        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu
        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü