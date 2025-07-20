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        Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:39 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:39
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        Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.

        Festivalinin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.

        Konserin ardından festivale katılan ülkelerin ekipleri, geleneksel halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı.

        Festival kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.

        Festival, 25 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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