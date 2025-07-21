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        MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel'den hasat ziyareti

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ilçede buğday hasadının başlaması üzerine çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:30
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        MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel'den hasat ziyareti
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        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ilçede buğday hasadının başlaması üzerine çiftçileri ziyaret etti.

        Dereköy ve Demiryurt mahallelerinde hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden heyet üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çiftçilerin bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi geçirmesini dileyen İbrahim Yüksel, “Çiftçilerimiz ülkemizin temel taşları. Yaşadığımız pandemi süreci gıda güvenliğinin önemini ortaya koydu. Bizlerde Cumhur İttifakı olarak çiftçimize elimizden gelen tüm desteği sağlamak adına çalışmaktayız. MHP olarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayan ve milletin efendisi olan çiftçimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

        Aldığı bilgiler doğrultusunda ilçe genelinde dekar başı rekoltenin iyi olduğunu belirten Yüksel, “Rabbimden duamız çiftçilerimizin emeklerinin zayi olmamasını dileriz" diye konuştu.

        Çiftçiler ise açıklanan taban fiyatından memnun olduklarını ve genel olarak buğdayda verimin iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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