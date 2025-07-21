Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Araçta bulunan M.G. (35), M.Ö. (43) ve A.Ö'nün (34) üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 405 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 11 gram esrar ele geçirildi.

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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