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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:54
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, Y.S'nin (49) üzerinde yaptıkları aramada 450 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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