Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Y.S'nin (49) üzerinde yaptıkları aramada 450 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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