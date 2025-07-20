Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında gaziler Samsun'da buluştu

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler, Samsun'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında gaziler Samsun'da buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler, Samsun'da bir araya geldi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye genelinden şehit aileleri ile gaziler buluştu.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 51 yıl önce Kıbrıs'ta zulmün sona erdirildiği, Kıbrıs Türk halkının istikrar kazandığı, adaya barışın geldiği kurtuluş gününün 20 Temmuz olduğunu söyledi.

        Tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının tarihinin 20 Temmuz olduğunu dile getiren Tavlı, "Bu harekat, Kıbrıs Türkü'nün ve yüce Türk milletinin temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz'da teslim aldığı emaneti en iyi şekilde koruduklarını ve koruyacaklarını söyledi.

        - "Şehitlerimizin ruhları Kıbrıs'ta nöbetlerine, görevlerine devam ediyor"

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi de Kıbrıs'a göreve gönderildiğinde 21 yaşlarında olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ruhları Kıbrıs'ta nöbetlerine, görevlerine devam ediyor. Kocatepe şehitlerimiz de Kıbrıs'ın serin sularında karakol görevlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Vali Tavlı: İstiklal Madalyası 101 yıl sonra Samsun'a geliyor
        Vali Tavlı: İstiklal Madalyası 101 yıl sonra Samsun'a geliyor
        Samsunspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak
        Samsunspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak
        Samsun'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören ga...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören ga...
        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yak...
        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yak...