Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında gaziler Samsun'da buluştu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler, Samsun'da bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye genelinden şehit aileleri ile gaziler buluştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 51 yıl önce Kıbrıs'ta zulmün sona erdirildiği, Kıbrıs Türk halkının istikrar kazandığı, adaya barışın geldiği kurtuluş gününün 20 Temmuz olduğunu söyledi.

Tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının tarihinin 20 Temmuz olduğunu dile getiren Tavlı, "Bu harekat, Kıbrıs Türkü'nün ve yüce Türk milletinin temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.