Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve İran'dan gelen halk dansları toplulukları, Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri sundu.

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