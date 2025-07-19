Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu

        Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında Alaçam ilçesinde gösteri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında Alaçam ilçesinde gösteri gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve İran'dan gelen halk dansları toplulukları, Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri sundu.

        Halk oyunları ekipleri, ülkelerine ait kültürel dansları sahneledi.

        Etkinliğe Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

        Benzer Haberler

        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da 3 bin 200 makaron ele geçirildi
        Samsun'da 3 bin 200 makaron ele geçirildi
        Samsun'da hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Samsun'da hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı