Kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi

Kadın girişimcilere eğitim veren Gülsüm Ayan, "Kadınların güçlenmesi, sadece kendi hayatlarında değil, toplumun her alanında olumlu değişim yaratır. Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın bu anlamlı desteği bizlere değerli hissettirdi." ifadesini kullandı.

Ayvacık'a gelen kadınlar için ücretsiz otobüs seferleri ve baraj gölünde tekne turu düzenlendi.

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