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        Kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde kadın girişimcilere yönelik etkinliğin ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:19
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        Kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde kadın girişimcilere yönelik etkinliğin ikincisi gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince uygulanan girişimcilik eğitimine katılan kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi.

        Ayvacık'a gelen kadınlar için ücretsiz otobüs seferleri ve baraj gölünde tekne turu düzenlendi.

        Kadın girişimcilere eğitim veren Gülsüm Ayan, "Kadınların güçlenmesi, sadece kendi hayatlarında değil, toplumun her alanında olumlu değişim yaratır. Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın bu anlamlı desteği bizlere değerli hissettirdi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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