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        Salıpazarı'nda fındık bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:21
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        Salıpazarı'nda fındık bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Karaman Mahallesi Karaağaç mevkisindeki fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

        Yangında fındık bahçesinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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