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        Kurusıkı tabancayı ateşli silaha dönüştüren şüpheliye tutuklama

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kurusıkı tabancaları yasa dışı ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:59
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        Kurusıkı tabancayı ateşli silaha dönüştüren şüpheliye tutuklama
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kurusıkı tabancaları yasa dışı ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen E.M. (47), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yasa dışı silah imalatı yapan şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelinin tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde, kurusıkı tabancaların yasa dışı şekilde ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, silahları dönüştüren E.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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