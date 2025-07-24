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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:09
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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasının ardından M.S. (43) ve S.S'nin (42) ilçedeki ev, depo ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 22 ruhsatsız av tüfeği, seri numarası kazınmış 11 av tüfeği ve ikiz seri numaralı 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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