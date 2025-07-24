Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasının ardından M.S. (43) ve S.S'nin (42) ilçedeki ev, depo ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 22 ruhsatsız av tüfeği, seri numarası kazınmış 11 av tüfeği ve ikiz seri numaralı 4 av tüfeği ele geçirildi.
Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.
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