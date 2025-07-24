Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasının ardından M.S. (43) ve S.S'nin (42) ilçedeki ev, depo ve iş yerlerinde arama yapıldı.

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