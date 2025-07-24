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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:30
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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda K.K. (35) ve H.B'nin (34) adreslerinde yapılan aramada 7 bin 855 dolu, 2 bin de boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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