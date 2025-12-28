Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 taşımalı okulda eğitime bir gün ara verildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:02
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak karar alındığı belirtilen açıklamada, hava şartlarının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

        Ayrıca, veliler ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri de istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

