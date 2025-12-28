Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 taşımalı okulda eğitime bir gün ara verildi

Ayrıca, veliler ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri de istendi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak karar alındığı belirtilen açıklamada, hava şartlarının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

