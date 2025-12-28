Samsun'da denizde sürüklenen tekne, polis ekiplerince kurtarıldı

Tekne, sahibinin tespiti ve teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

Ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alınan teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy Tersane Limanı açıklarında yaptıkları denetimler sırasında, 3-4 metre boylarında "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içinde kimse bulunmayan tekne, polis ekiplerince kurtarıldı.

