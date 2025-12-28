Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da denizde sürüklenen tekne, polis ekiplerince kurtarıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içinde kimse bulunmayan tekne, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da denizde sürüklenen tekne, polis ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içinde kimse bulunmayan tekne, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy Tersane Limanı açıklarında yaptıkları denetimler sırasında, 3-4 metre boylarında "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

        Ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alınan teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirlendi.

        Tekne, sahibinin tespiti ve teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Tekkeköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Tekkeköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Yılbaşı öncesi alkollü içecek satış noktalarına sıkı denetim
        Yılbaşı öncesi alkollü içecek satış noktalarına sıkı denetim
        Samsun'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Samsun'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Park halindeki otomobil alev alev yandı, araç sahibi yakanın bulunmasını is...
        Park halindeki otomobil alev alev yandı, araç sahibi yakanın bulunmasını is...
        Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 artış
        Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 artış
        Başkan Doğan: "Kırsal kalkınmayı önceleyerek üreticiyi merkeze alan projele...
        Başkan Doğan: "Kırsal kalkınmayı önceleyerek üreticiyi merkeze alan projele...