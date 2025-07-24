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        Salıpazarı'nda İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Salıpazarı'nda İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:07
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        Salıpazarı'nda İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Salıpazarı'nda İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya jandarma ve emniyet yetkililerinin yanı sıra ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, ilçede asayişi sağlamak adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde alınması gereken tedbirler ele alındı.

        Beyazıt, güvenlik güçlerinin halkın huzuru için fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "İlçemizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız, vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissettiği bir Salıpazarı oluşturmak." dedi.

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